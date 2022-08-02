Пекин, 2 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В первой половине этого года Китай увеличил инвестиции в дороги и другую транспортную инфраструктуру в сельских районах в рамках усилий по оживлению сельской местности, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В период с января по июнь страна завершила инвестиции в основной капитал на сумму 183,65 млрд юаней (около $27,24 млрд) в сельские дороги, что на 15,9% больше, чем год назад, сообщил на пресс-конференции в четверг чиновник Министерства транспорта Гу Чжифэн.

За этот период было реконструировано около 60 000 км сельских дорог и 3283 небезопасных моста, что на 17,7% и 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно.

По словам Гу, в первой половине этого года проекты реконструкции сельских дорог создали около 49 000 временных рабочих мест для сельского населения в рамках программ помощи в трудоустройстве.