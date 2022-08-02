Якутск, 2 августа 2022, 07:32 — REGNUM Сотрудник «Якутлесресурса» Николай Лукин не был виноват в том, что во время лесного пожара погиб бульдозерист Элбаги Игитян. Такое мнение 2 августа высказала первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, сообщил «Якутск Вечерний».
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Он считает, что в борьбе со стихией не может быть виноват человек.
В пример он также привёл ливни в Сочи, которые принесли людям много бед, но обвинять кого-то тут бессмысленно.
Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Николая Лукина было возбуждено уголовное дело о халатности, ставшей причиной смерти человека. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.