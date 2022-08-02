Якутск, 2 августа, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Сотрудник «Якутлесресурса» Николай Лукин не был виноват в том, что во время лесного пожара погиб бульдозерист Элбаги Игитян. Такое мнение 2 августа высказала первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, сообщил «Якутск Вечерний».

skeeze Лесной пожар

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Он считает, что в борьбе со стихией не может быть виноват человек.

«Но это мое мнение. Судья, когда выносил приговор, думаю, безусловно, руководствовался законом. Сегодня разбираются по пожару села Арылах Мирнинского района, там люди тушили, пожар обслуживался, но сила природы лишний раз доказала свою мощь. 10 минутный порыв ветра в Сунтарах повалил десятки опор электроэнергии и связи. Устранение аварии заняло двое суток. И здесь тоже виновен человек?» — высказался Дмитрия Садовников.

В пример он также привёл ливни в Сочи, которые принесли людям много бед, но обвинять кого-то тут бессмысленно.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Николая Лукина было возбуждено уголовное дело о халатности, ставшей причиной смерти человека. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.