Пекин, , 07:26 — REGNUM Китай добыл 174,687 тонны золота в первой половине этого года, что на 21,934 тонны или 14,36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Золото Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США

Потребление золота в Китае сократилось на 12,84% в годовом исчислении до 476,82 тонны из-за последствий вспышек COVID-19 в стране и резких колебаний цен на золото в первой половине 2022 года, показали данные Китайской ассоциации золота (CGA).

По данным CGA, потребление золотых ювелирных изделий в Китае составило 320,73 тонны, что на 7,98% меньше, чем в прошлом году, в то время как потребление золотых монет и слитков упало на 25,59% до 112,44 тонны за первые шесть месяцев.

За тот же период потребление золота для промышленных и других целей составило 43,65 тонны, что на 7,89% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные также показали, что запасы обеспеченных золотом биржевых фондов (ETF) в Китае сократились на 18,26 тонны в первой половине 2022 года. К концу июня общий объем запасов золотых ETF на китайском рынке составлял около 57,02 тонны.