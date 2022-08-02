Чебоксары, 2 августа, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Чувашии по сравнению с предыдущим охотничьим сезоном увеличили лимит по добыче лосей и косуль. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Выборы. Информация. Два лося

Квоты по добыче лося и сибирской косули утверждены на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года. Как следует из документа, лимит по сравнению с прошлым сезон возрос: в предстоящем охотничьем сезоне разрешается убить 60 лосей (4,4% от численности) и 32 косули (3%). В прошлом охотничьем сезоне квота по добыче лося полностью использована — всего застрелено 50 животных. Что касается косуль, то охотники убили 13 животных при квоте в 14 особей.

Охота ведётся на охотничьих угодьях в Ибресинском, Алатырском, Порецком, Вурнарском, Канашском, Ядринском, Шемуршинском, Шумерлинском, Янтиковском и Батыревском районах. Данное решение не касается особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Всего в республике в 2021 году насчитывалось 1995 лосей и 1716 косуль, в 2022 году — соответственно 1378 и 1062.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минприроды Чувашии заявляло, что появление диких животных в черте города Чебоксары не является «чем-то необычным».