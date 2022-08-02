Заиграевский район, Бурятия, , 07:24 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства травмирования шестилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, мальчика госпитализировали 1 августа.

Заброшенное здание в Волгограде Onf.ru

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили, что ребёнок упал с пятого этажа заброшенного здания в селе Новая Брянь, где играл с друзьями.

«По предварительной информации, малолетний не удержался на балконном выступе. Семья благополучная, многодетная. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в ведомстве.