Заиграевский район, Бурятия, 2 августа, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Заиграевском районе Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства травмирования шестилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, мальчика госпитализировали 1 августа.

Onf.ru Заброшенное здание в Волгограде

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили, что ребёнок упал с пятого этажа заброшенного здания в селе Новая Брянь, где играл с друзьями.

«По предварительной информации, малолетний не удержался на балконном выступе. Семья благополучная, многодетная. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в ведомстве.