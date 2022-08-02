Пекин, , 07:23 — REGNUM Прибыль крупнейших промышленных компаний Китая выросла на 1% в годовом исчислении в первой половине 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национального бюро статистики КНР, совокупная прибыль промышленных фирм, каждая из которых имеет годовой доход от основной деятельности не менее 20 млн юаней (около $2,95 млн), за этот период превысила 4,27 трлн юаней. Совокупная выручка этих компаний выросла на 9,1% по сравнению с прошлым годом до 65,41 трлн юаней, а в 16 из 41 отрасли за этот период наблюдался рост прибыли.

Только в июне прибыль крупных промышленных компаний выросла на 0,8% в годовом исчислении, обратив вспять снижение в апреле и мае, показали данные. Старший статистик бюро Чжу Хун объяснил восстановление эффективной координацией мер по сдерживанию эпидемии и социально-экономическому развитию, а также тщательной реализацией целого ряда стратегий и мер по стабилизации экономики.