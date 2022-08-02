Пекин, 2 августа, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Прибыль крупнейших промышленных компаний Китая выросла на 1% в годовом исчислении в первой половине 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, совокупная прибыль промышленных фирм, каждая из которых имеет годовой доход от основной деятельности не менее 20 млн юаней (около $2,95 млн), за этот период превысила 4,27 трлн юаней. Совокупная выручка этих компаний выросла на 9,1% по сравнению с прошлым годом до 65,41 трлн юаней, а в 16 из 41 отрасли за этот период наблюдался рост прибыли.

Только в июне прибыль крупных промышленных компаний выросла на 0,8% в годовом исчислении, обратив вспять снижение в апреле и мае, показали данные. Старший статистик бюро Чжу Хун объяснил восстановление эффективной координацией мер по сдерживанию эпидемии и социально-экономическому развитию, а также тщательной реализацией целого ряда стратегий и мер по стабилизации экономики.