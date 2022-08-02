Урумчи, Китай, 2 августа, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая добавленная стоимость вторичной промышленности увеличилась на 5% в годовом исчислении в первом полугодии, при этом основной движущей силой стали отрасли добычи угля, нефти и природного газа, а также неметаллических ископаемых ресурсов, сообщает агентство Синьхуа.

Урумчи

Заместитель директора регионального бюро статистики Хао Цзюньцин заявил, что добавленная стоимость угледобывающей и промывочной промышленности увеличилась на 33,2% в годовом исчислении в первом полугодии, в то время как добавленная стоимость нефтегазовой отрасли увеличилась на 6,7%, а добавленная стоимость неметаллических полезных ископаемых увеличилась на за этот период производство продуктов питания выросло на 10,3%.

В первом полугодии добыча сырого угля в Синьцзяне достигла 181,48 млн тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,8%. Добыча сырой нефти составила 16,2 млн тонн, увеличившись на 8,9% в годовом исчислении. За этот период добыча природного