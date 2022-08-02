Южно-Сахалинск, , 10:18 — REGNUM На Сахалине по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют или построят 10 автомобильных мостов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Ремонт дороги Government-nnov.ru

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«Основная причина строительства и ремонта мостов — физический износ объектов дорожной инфраструктуры, вызванный агрессивностью нашего климата и значительным ростом интенсивности грузоперевозок», — пояснил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалина Эдуард Ри.

Новый мост начали строить в Холмском районе на 62-м километре автомобильной дороги «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск». Помимо самого моста к нему построят дорогу с автобусными остановками.

К завершению подходит ремонт моста через реку Кострому. Здесь подрядная организация приведет в порядок опоры, проезжую часть, восстановит дренажную систему, установит дорожные знаки, пешеходное ограждение и лестницы.

«Строительство дорог, мостов необходимо для Холмского района, так как в летний период это направление особо востребовано для отдыхающих жителей и туристов, там находится основной пляж протяжённостью около 40 км с удивительной природой, чёрными песками. Вдоль данного побережья находится много сёл, посёлков. Строительство современной дорожной инфраструктуры будет способствовать их развитию и улучшению качества жизни», — прокомментировал глава исполкома регионального штаба ОНФ Алексей Казанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье, несмотря на непростые погодные условия, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», подрядчики приступили к ремонту мостов. Работы ведутся в трёх муниципалитетах одновременно.