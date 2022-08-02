Вашингтон, 2 августа, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, обвинил в укрывательстве главаря террористов Аймана аз-Завахири госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее заявление 1 августа было распространено Госдепом США.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Блинкен указал в тексте заявления, что принимая главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили Дохийское соглашение, а также «свои неоднократные обещания миру о том, что они не допустят использования афганской территории террористами для создания угроз безопасности других стран».

Кроме того, госсекретарь США обвинил радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в предательстве афганского народа и своего собственного заявления о стремлении к признанию их правительства международным сообществом и нормализации отношений с ним.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джо Байден назвал успешной операцию по ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Афганистане.