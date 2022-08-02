Пекин, 2 августа, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Ведущий строительный и инженерный подрядчик в мире китайская China Railway Group Limited сообщила о резком росте зарубежного бизнеса в первой половине года, сообщает агентство Синьхуа.

vladimix Made in China

Компания подписала новые контракты на сумму 79,83 млрд юаней (около $11,79 млрд) на зарубежных рынках в период с января по июнь, что на 90,7% больше в годовом исчислении, согласно отчету, который она подала на Шанхайскую фондовую биржу.

Так, стоимость новых контрактов, подписанных внутри страны, выросла на 14,1% в годовом исчислении и составила более 1,13 трлн юаней за этот период. Среди различных направлений деятельности компании наибольший объем новых контрактов в первом полугодии пришелся на развитие инфраструктуры, который составил около 1,03 трлн юаней, увеличившись на 13,7% в годовом исчислении.