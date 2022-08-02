Вашингтон, 2 августа 2022, 07:15 — REGNUM На северо-востоке столицы США в результате вспыхнувшей вечером 1 августа перестрелки получили ранения несколько человек. Об этом со ссылкой на представителя пожарной службы округа сообщает газета The Washington Post.
По данным издания, инцидент со стрельбой произошёл около 20:30 по местному времени неподалёку от Капитолия. Утверждается, что прозвучало не менее 15 выстрелов.
В настоящее время на месте произошедшего работает полиция. Информация о точном числе пострадавших и их состоянии поступала.
Как сообщало ИА REGNUM, как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в ресторане в канадской провинции Онтарио.
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