Вашингтон, , 07:15 — REGNUM На северо-востоке столицы США в результате вспыхнувшей вечером 1 августа перестрелки получили ранения несколько человек. Об этом со ссылкой на представителя пожарной службы округа сообщает газета The Washington Post.

Капитолий Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, инцидент со стрельбой произошёл около 20:30 по местному времени неподалёку от Капитолия. Утверждается, что прозвучало не менее 15 выстрелов.

В настоящее время на месте произошедшего работает полиция. Информация о точном числе пострадавших и их состоянии поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в ресторане в канадской провинции Онтарио.

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