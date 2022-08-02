Вашингтон, 2 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. На северо-востоке столицы США в результате вспыхнувшей вечером 1 августа перестрелки получили ранения несколько человек. Об этом со ссылкой на представителя пожарной службы округа сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

По данным издания, инцидент со стрельбой произошёл около 20:30 по местному времени неподалёку от Капитолия. Утверждается, что прозвучало не менее 15 выстрелов.

В настоящее время на месте произошедшего работает полиция. Информация о точном числе пострадавших и их состоянии поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в ресторане в канадской провинции Онтарио.