Шанхай, Китай, 2 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Восемьдесят пять процентов запланированной выставочной площади для предприятий уже было забронировано для пятой Китайской международного импортного Экспо (CIIE), сообщает агентство Синьхуа.

Jfr9.com Шанхай

Более 270 компаний из списка Fortune 500 и ведущих предприятий отрасли подтвердили свое участие в мероприятии, которое планируется провести в Шанхае с 5 по 10 ноября, сообщил заместитель директора бюро CIIE Сунь Чэнхай 27 июля на пресс-брифинге, посвященном 100-дневному обратному отсчету мероприятия.

«Подготовка к выставке проходит гладко, поскольку организаторы преодолели неблагоприятные последствия, вызванные рисками и неопределенностями, включая пандемию COVID-19», — сказал Сунь.

По его словам, некоторые компании из списка Fortune 500, включая Rio Tinto, BHP Billiton и Gilead, впервые примут участие в мероприятии.