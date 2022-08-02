Тегеран, , 07:36 — REGNUM 1 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещало, что Иран получит свою долю воды из реки Гильменд, также известной как Хирманд. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан сделал это замечание после своей встречи с членами комитета парламента Ирана по сельскому хозяйству, природным ресурсам и окружающей среде, призвав афганское правительство к дальнейшему сотрудничеству в данном правовом вопросе.

Он отметил, что министерства энергетики и иностранных дел регулярно проводят мониторинг по этому делу, при этом делегация министерства энергетики вскоре посетит Афганистан для переговоров с официальными лицами соседней страны.

Ранее министр иностранных дел Ирана поднял данный вопрос в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.