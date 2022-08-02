Иран призывает Афганистан совместно сотрудничать в правовых вопросах
Тегеран, 2 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. 1 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещало, что Иран получит свою долю воды из реки Гильменд, также известной как Хирманд. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.
Амир Абдоллахиан сделал это замечание после своей встречи с членами комитета парламента Ирана по сельскому хозяйству, природным ресурсам и окружающей среде, призвав афганское правительство к дальнейшему сотрудничеству в данном правовом вопросе.
Он отметил, что министерства энергетики и иностранных дел регулярно проводят мониторинг по этому делу, при этом делегация министерства энергетики вскоре посетит Афганистан для переговоров с официальными лицами соседней страны.
Ранее министр иностранных дел Ирана поднял данный вопрос в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.