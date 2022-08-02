Тегеран, 2 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. 1 августа представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что сотрудникам ОАЭИ было приказано запустить и закачать газ в сотни центрифуг, включая усовершенствованные машины IR1 и IR6. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Камальванди отметил, что приказ был издан в понедельник, 1 августа. По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже проинформировано об этой мере.

Он также подчеркнул, что этот приказ соответствует Закону о стратегических действиях по снятию санкций и защите интересов иранской нации.

Чиновник сообщил, что приказ также направлен на достижение цели обогащения урана с использованием 190 000 разделительных рабочих единиц (SWU), что является наименьшим количеством, в котором нуждается страна.

Закон о стратегических действиях по снятию санкций и защите интересов иранской нации был одобрен парламентом в декабре 2020 года. Законодательство обязывало исполнительную власть, среди прочего, обогащать уран до уровня чистоты 20%.