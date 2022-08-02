Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 07:12 — REGNUM В Красноярском крае распространили экстренное предупреждение от синоптиков из-за непогоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Гроза tpsdave

2 августа в Эвенкийском муниципальном районе местами ожидаются сильные дожди, грозы и град. Шквалистый ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

«При этом грозу и ветер обещают также в центральных и южных районах края!» — отметили в ведомстве.