Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 2 августа, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае распространили экстренное предупреждение от синоптиков из-за непогоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

tpsdave Гроза

2 августа в Эвенкийском муниципальном районе местами ожидаются сильные дожди, грозы и град. Шквалистый ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

«При этом грозу и ветер обещают также в центральных и южных районах края!» — отметили в ведомстве.