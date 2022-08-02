Пекин, , 07:12 — REGNUM Интернет-компании Китая отчитались о незначительном росте доходов от бизнеса в первой половине этого года, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР, передает агентство Синьхуа.

Интернет в Китае methodshop .com

По данным министерства, с января по июнь выручка крупных интернет-компаний и компаний, предоставляющих сопутствующие услуги, составила 717 млрд юаней (около $105,86 млрд), увеличившись на 0,1% в годовом исчислении. Операционные расходы этих интернет-компаний выросли на 5,4% по сравнению с предыдущим годом.

Прибыль сектора в первом полугодии составила 64,54 млрд юаней, снизившись на 6,2% в годовом исчислении, а снижение сократилось на 8,6 процентных пункта по сравнению с показателем за первые пять месяцев. За тот же период расходы интернет-сектора на исследования и разработки увеличились на 6,4% в годовом исчислении до 38,87 млрд юаней.