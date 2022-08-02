Абуджа, 2 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Не менее семи человек погибли в результате нападения вооруженных неизвестных в центральной части Нигерии, сообщает пресс-служба полиции нигерийского штата Плато.

Полиция Нигерии

По ее данным, группа вооруженных боевиков напала на деревню Данда-Чугви. В результате нападения погибли семь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. Других подробностей произошедшего не приводится. В настоящее время силовики Нигерии ищут нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля военнослужащие Нигерии ликвидировали 30 вооруженных боевиков в пригороде нигерийской столицы Абуджи. Отмечалось, что вооруженных бандитов удалось ликвидировать в ходе зачистки деревень Каву и Идо.