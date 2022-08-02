Пекин, 2 августа, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Китай обеспечил достаточное энергоснабжение в первой половине этого года, сообщил в высокопоставленный чиновник из министерства энергетики страны, передает агентство Синьхуа.

Электричество

Благодаря скоординированным усилиям по удовлетворению спроса на электроэнергию запасы угля на угольных электростанциях страны в период с января по июнь превысили 170 млн тонн, увеличившись на 51,7% в годовом исчислении, сообщил директор департамента планирования развития Национальной энергетической администрации Китая Ли Фулун.

Инвестиции в энергетические проекты за этот период ускорили темпы, при этом общий объем инвестиций в крупные энергетические проекты вырос на 15,9% в годовом исчислении. Ли ожидает, что потребление энергии в стране продолжит расти во второй половине этого года, причем темпы роста будут выше, чем в первой половине.