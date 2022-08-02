Среднеколымский район, , 07:12 — REGNUM Усугубилась ситуация с природными возгораниями в Среднеколымском районе Якутии. В муниципалитете 2 августа вводят режим ЧС, сообщило ЯСИА.

Лесные пожары skeeze

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Лесные пожары в муниципалитете действуют возле населённых пунктов Налимск и Хатынгнах, а также между посёлками Аргахтах и Ойусардах, рассказал на брифинге первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников. Муниципалитет просит дополнительные силы для борьбы с огнём.

Продолжает действовать лесной пожар возле села Арылах в Мирнинском районе республики, на его тушение привлечены специалисты МЧСи лесопожарных служб, техника. Угрозы населённому пункту нет.

Больше всего пожаров в Усть-Майском, Алданском и Нерюнгринском районах, ухудшилась ситуация в двух северных муниципалитетах Среднеколымском и Верхоянском, также отметил Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Якутии были обнаружены одиннадцать новых возгораний, ликвидированы — девять. Всего насчитывается 105 очагов, из них тушат — 84. Общая площадь лесных пожаров составляет более 226 тыс. га.