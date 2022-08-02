Тегеран, 2 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. 1 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 142 060, причем 62 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 62 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 060», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 9 699 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1672 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 082 240 пациентов из общего числа 7 400 725 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1271 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 801 291 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 173 476 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.