Екатеринбург, 2 августа, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Свердловской области отмечено снижение активности клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

За прошедшую неделю в регионе зафиксировали 322 пострадавших от их укусов. А всего с начала года здесь пострадали от них 46 640 человек, в том числе 8034 ребёнка.

В Екатеринбурге пострадавшими стали 15 565 человек. Наибольшую активность клещи проявляют в Каменске-Уральском, Ирбитском муниципальном образовании, Тугулыме, Верхнем Тагиле и некоторых других территориях региона.