Пекин, , 07:08 — REGNUM Согласно официальным данным, крупнейшие производители молочной продукции Китая зарегистрировали рост производства в первой половине этого года, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в период с января по июнь объем производства основных производителей молочной продукции вырос на 1% в годовом исчислении до почти 15,11 млн тонн.

Только в июне производство молочной продукции составило 2,75 млн тонн, увеличившись на 0,3% в годовом исчислении, показали данные. Основными производителями молочной продукции являются компании с годовой выручкой более 20 млн юаней (около $2,97 млн).