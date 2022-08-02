Тегеран, 2 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран заинтересована в расширении всестороннего сотрудничества с Венесуэлой в области технологий, заявил вице-президент Ирана 1 августа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари сделал это заявление на встрече с министром науки Венесуэлы Габриэлой Хименес, отметив, что развитие наукоемких предприятий заложило основу для расширения инновационного и технологического сотрудничества с дружественными странами.

Указав на роль инновационных компаний в партнерствах с различными странами, Саттари сообщил, что Иран достиг значительного прогресса в разработке вакцин для людей и животных, призвав к созданию механизма для экспорта лекарств иранского производства на венесуэльский рынок.

«Одной из основных проблем технологического взаимодействия являются финансовые транзакции, которые должны быть решены властями обеих стран, чтобы предоставить предприятиям возможность расширить сотрудничество», — отметил он.

Что касается готовности иранских предприятий принять участие в предстоящей венесуэльской выставке, вице-президент заявил, что более 75 компаний выразили готовность принять участие в мероприятии.