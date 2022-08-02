Тегеран, 2 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. 1 августа представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что страна приветствует любую инициативу, способствующую заключению ядерной сделки, предсказав, что сроки следующего раунда переговоров между Тегераном и группой 4+1 вскоре будут определены. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Насер Канани прокомментировал последние события в Ираке, заявив, что Иран внимательно следит за развитием событий, выступая за стабильность и безопасность в дружественной стране.

«То, что происходит в Ираке, вызвано внутриполитическими спорами», — отметил Канаани, подчеркнув, что политические партии и движения в Ираке могли бы мирно покончить с этим в рамках конституции и правовых механизмов.

«Иран всегда уважал выбор иракского народа и продолжает это делать», — сообщил он, заявив, что диалог является лучшим решением внутренних проблем в Ираке.

Что касается спора, связанного с разделением прав на воду в реке Гильменд, представитель отметил: «Иран ожидает, что временное правительство Афганистана выполнит свои обязательства по договору 1973 года между двумя странами и устранит потенциальные искусственные барьеры вдоль реки».