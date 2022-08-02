Тегеран, , 11:05 — REGNUM Гражданин Ирана Хамид Нури, который был ранее арестован судом Швеции, заявил, что спустя 18 дней после вынесения решения суда ему все еще не удалось ознакомиться с приговором. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 августа.

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Нури заявил в телефонном разговоре с посольством Ирана в Швеции, что ему не удалось зачитать приговор о его пожизненном заключении, в то время как у него был всего 21 день, чтобы опротестовать первое решение суда.

Согласно данным IRNA, суд Швеции провел 92 слушания и приговорил гражданина Ирана к пожизненному заключению, в то время как судебный процесс не был проведен на основе юридических процедур.

Хамид Нури находится в заключении в Швеции с октября 2019 года. Он провел часть срока заключения в одиночной камере и был лишен права выбирать адвоката, контактировать или встречаться с членами своей семьи, встречаться с так называемыми свидетелями и даже посещать врача по вопросам здоровья.

Нури также отметил, что он не знает шведского языка, однако власти страны представили приговор на шведском и не предприняли никаких усилий, чтобы предоставить ему перевод на фарси.