Тегеран, 2 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. 1 августа генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявил, что Иран является одним из наиболее важных членов-основателей организации, играющих значительную роль в стабилизации нефтяного рынка. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

В интервью кувейтской газете «Аль-Раи» Хайтам аль-Гайс заявил, что Иран и Венесуэла всегда являлись одними из самых важных членов-основателей ОПЕК, сыграв значительную роль в стабилизации нефтяного рынка.

Аль-Гайс также отметил, что членам ОПЕК требуется 500 миллиардов долларов инвестиций в год, чтобы сохранить текущий уровень добычи в 100 миллионов баррелей в день, предупредив, что в противном случае цены будут расти.

Он также высоко оценил роль России на мировом энергетическом рынке, отметив, что ОПЕК не стремится конкурировать с этой страной.