Тегеран, 2 августа, 2022, 07:40 — ИА Регнум. 1 августа генеральный консул Ирана в Астрахани заявил, что рейс Решт—Астрахань окажет содействие реализации международного коридора Север—Юг и откроет новую главу экономических, культурных и дипломатических отношений между Ираном и Россией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В беседе с IRNAМехди Акушян, участвовавший в церемонии совершения обратного рейса Решт—Астрахань, заявил, что установление отношений с южным российским городом, история которого насчитывает 300 лет, играет важную роль для развития торгового сотрудничества между двумя странами.

Он отметил, что народная мечеть Фарс является историческим памятником в Астрахани, которому более 300 лет, и это самая большая мечеть, которая принадлежала иранцам в этом регионе и до сих пор носит то же название.

Генеральный консул Акушян, акцентируя внимание на большом значении финансовых операций между Ираном и Астраханью, сообщил, что в настоящее время Астрахань является новым окном для экспорта иранских товаров в Россию и импорта продукции из соседней страны.