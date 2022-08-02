Тайбэй, , 07:01 — REGNUM Власти Тайваня решили повысить уровень боеготовности своих военных на фоне возможного визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на осведомленные источники.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, в повышенную боевую готовность военных приведут на период со 2 по 4 августа. Таким образом тайваньские власти намерены противостоять угрозе со стороны Китая. Тем не менее пока, отмечают источники, военных Тайваня в повышенный уровень боеготовности еще не приводили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая пообещал ответ со стороны Народно-освободительной армии в случае визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Отмечалось, что Пекин намерен реагировать жестко и решительно.