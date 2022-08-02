Чебоксары, 2 августа, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей отделением дополнительного образования Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Правоохранители считают, что с октября по декабрь 2020 года подозреваемая, возглавляя отделение допобразования строительного техникума, обеспечивала включение в одну из программ профессионального обучения лиц, которые фактически не присутствовали на занятиях и обучение не проходили. По версии следствия, это делалось для создания видимости эффективности работы по освоению грантовых средств, выделенных на обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Ущерб, нанесённый бюджету России, оценён в размере не менее 147 тыс. рублей.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фигурантом уголовного дела стал экс-депутат городского собрания Чебоксары, который руководил столичным техникумом строительства и был уличён в коррупционных преступлениях. В декабре 2021 года Московский районный суд города признал его виновным в служебных подлогах, взяточничестве, растрате и легализации средств.

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