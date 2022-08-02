Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:58 — REGNUM В одном из загородных детских лагерей Свердловской области произошла вспышка норовирусной инфекции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вирус Santeri Viinamäki

Объект находится в Горноуральском городском округе. С 25 по 31 июля в нём заболели девять детей. Всех их отправили домой на лечение, госпитализированных нет.

Лабораторным путём был выявлен норовирус. Также бессимптомное носительство это вируса было обнаружено у некоторых других отдыхающих и сотрудников. Согласно выводам экспертов, люди заразились контактно-бытовым путём. В воде, пищевой продукции и смывах возбудителя не нашли.

При этом в лагере выявили нарушения санэпидзаконодательства. Директору организации выдали предписание о проведении дополнительных противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. Сотрудников — носителей норовирусной инфекции оперативно отстранили от работы, а всех контактных вывезли из лагеря. С 1 августа его работа приостановлена.