Сакраменто, США, , 06:57 — REGNUM Пол Пелоси, супруг спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, предстанет перед судом в американском штате Калифорния по обвинению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Об этом 1 августа сообщает Fox News.

Пьяное вождение Freestockphotos.biz

Суд по данному делу состоится 3 августа, Полу Пелоси предъявлены обвинения на основании «травм, полученных потерпевшим». Уточняется, что уровень алкоголя в крови обвиняемого составлял 0,082 промилле. Информация о потерпевшем и о каких травмах, полученных им, идёт речь, не указывается.

При этом отмечается, что законодательство штата Калифорния допускает отсутствие на судебном заседании ответчика по делу о вождении в нетрезвом виде.

Напомним, обвинения Полу Пелоси в вождении в нетрезвом виде были предъявлены 24 июня, а сам инцидент произошёл в конце мая текущего года. Супруг Нэнси Пелоси обвиняется сразу в двух нарушениях ПДД штата Калифорния.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Редленда (юго-восток штата Квинсленд, Австралии) Карен Уильямс была приговорена к 80 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэра австралийского Редленда приговорили к общественным работам