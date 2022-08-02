Свободненский район, Амурская область, 2 августа, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Троих подопечных спецшколы посёлка Юхта Свободненского района ищут в Амурской области. Подростки самовольно покинули территорию учреждения 31 июля и до сих пор не вернулись, сообщается в распространённых ориентировках поисково-спасательного отряда «Гром».

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Ушли из образовательного учреждения Александр Чупров, Роман Плутенко и Денис Неешпапа. Подросткам 16-17 лет. Подопечные спецшколы были легко одеты, когда покидали её территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени разыскивают двоих детей, мальчика десяти лет и девочку трёх лет. Дети ушли из садового товарищества.