Салехард, 2 августа, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Строители с Ямала восстанавливают в Волновахе 13 социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Восстановление больницы в Волновахе

Освобожденная в марте Волноваха расположена в 60 километрах от Донецка. Сейчас туда возвращаются жители, начинают работать магазины, парикмахерские, рынок.

Ямало-Ненецкий автономный округ обеспечивает строительные материалы и рабочую силу. Среди объектов, которые помогает восстанавливать ЯНАО, — семь корпусов железнодорожной больницы общей площадью семь тысяч квадратных метров, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище. Здания отремонтируют, подготовят к отопительному сезону, снабдят всем необходимы оборудованием, а также мебелью.

Первый объект для сдачи — школа. Здесь, помимо прочего, будут восстановлены детская площадка и футбольное поле. Около 40% на восстановлении работников — местные жители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района подписано в июне губернатором Дмитрием Артюховым и главой администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константином Зинченко.