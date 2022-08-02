Бангкок, , 06:37 — REGNUM Участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с нетерпением ждёт Таиланд. Об этом 1 августа заявил посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават в беседе с РИА Новости.

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Посол Таиланда отметил, что президент России принимал участие в саммите АТЭС в 2003 году, и сейчас, спустя 19 лет, снова настало время проводить саммит, в связи с чем в Бангкоке очень ждут приезда российского лидера на мероприятие.

«Наш премьер-министр уже организовал соответствующую работу по приглашению лидеров, уверен, что официальное приглашение скоро вышлют. Мы очень ждем президента Путина снова в Таиланде», — указал Вонгсинсават.

Также посол Таиланда отметил, что визит российского президента станет памятным событием для Королевства в рамках 125-летнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами, который Москва и Бангкок отмечают в текущем году.

Напомним, саммит АТЭС состоится в ноябре в Бангкоке. Председателем на международном форуме в этом году станет Таиланд, в следующем, 2023 году, это право перейдёт к США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на саммите форума АТЭС.

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