Москва, 2 августа, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы к активу из дивизиона госкорпорации «Ростех» — АО «Концерн «Автоматика» поступил крупный финансовый иск. Истцом в деле, которое пока к производству не принято, выступает Центральная избирательная комиссия, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в базу суда 29 июля 2022 года. Сумма заявленных требований составляет 130 260 214,42 рубля.

Концерн «Автоматика» является поставщиком свыше 200 госконтрактов. Ранее он поставлял учреждению, подведомственному ЦИК РФ, комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Также два иска в конце июня 2022 года к концерну «Автоматика» подало Минобороны России. Оба дела рассмотрят 30 августа 2022 года. Детали не сообщались, вероятно, претензии будут слушаться в закрытом от общественности режиме.