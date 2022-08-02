Куала-Лумпур, , 06:32 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 977. Также за минувшие сутки в стране выявили 3123 носителей SARS-CoV-2, причем 11 из них приехали в королевство из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 683 266 случаев заражения коронавирусом нового типа.

К настоящему времени уже смогли выздороветь и выписались из медучреждений 4 602 625 пациентов. Сейчас в королевстве числится 44 664 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 54 пациента помещены в отделения реанимации, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.