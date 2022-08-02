Кемерово, 2 августа, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 2 августа на лечении находятся 1092 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 101 новый носитель коронавируса. За это же время 56 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 167 965 случаев заражения коронавирусом, 164 352 человека выздоровели, 2521 пациент скончался.