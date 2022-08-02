Якутск, , 06:39 — REGNUM За сутки количество лесных пожаров в Якутии увеличилось на два. Были обнаружены одиннадцать новых возгораний, ликвидированы — девять, сообщил 2 августа на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

Лесной пожар Пресс-служба правительства Марий Эл

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Всего насчитывается 105 очагов, из них тушат — 84. Общая площадь лесных пожаров составляет более 226 тыс. га, новых возгораний — свыше 1,4 тыс. га.

«Решениями КЧС приостановлено тушение 84 лесных пожаров на общей площади 185 296 га и двух ландшафтных пожаров на землях иных категорий на площади 42 га», — отметил Андрей Коноплев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в регионе насчитывалось 96 очагов, огнём было пройдено почти 184 тыс. га лесной территории.