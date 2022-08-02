Сеул, , 06:25 — REGNUM В Южной Корее уровень инфляции в июле достиг 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что превышает показатель июня на 0,3% и является наибольшим его ростом со времён азиатского финансового кризиса — ноября 1998 года. Об этом со ссылкой на Национальное статистическое управление 2 августа сообщает Yonhap News.

Рост цен

В июне и мае уровень инфляции составил, соответственно, 6% и 5,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

представитель статистического управления О Ун Сон «Высокий уровень инфляции в значительной степени обусловлен внешними факторами, такими как рост мировых цен на нефть, но в последнее время эти внешние дестабилизирующие факторы демонстрируют признаки некоторого ослабления».

Отмечается, что так называемый индекс цен «на жизнь», который отражает динамику стоимости часто покупаемых товаров и ближе к воспринимаемой обществом стоимости жизни, вырос на 7,9%. В то время как базовая инфляция, не учитывающая роста цен на продовольствие и топливо, в июле составила 3,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка Кореи, в первой половине 2022 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 2,9%.

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