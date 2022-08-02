Барнаул, 2 августа, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Пожар произошел в частном жилом доме в селе Озерки Алтайского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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«В результате погибли три человека — женщина 52 лет и двое детей четырех и семи лет», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что травмы получила их мать — женщина 1988 года рождения. Ей удалось выжить, потому что она ночевала в пристройке дома. Причина возгорания пока неизвестна. Пока рассматривается версия о коротком замыкании. По факту гибели людей при пожаре ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа произошел пожар в офисном здании в Краснодаре. В целях безопасности из здания эвакуировали 19 человек. Пожар ликвидировали, пострадавших не было.