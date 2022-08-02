Новосибирск, 2 августа, 2022, 05:59 — ИА Регнум. В рамках специальной квоты в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) выделено 56 бюджетных мест, на которые могут претендовать абитуриенты, чьи родители принимали или принимают участие в спецоперации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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«Количество поданных заявлений — 17. Из них уже зачислено шесть абитуриентов. Один из них зачислен без вступительных испытаний. У абитуриентов ещё есть возможность предоставить справку, оригинал аттестата и согласие на зачисление до 3 августа и быть зачисленным на основном этапе зачисления», — уточнили в НГУЭУ.

Также в университете установлены специальные условия для абитуриентов, которые до прибытия на территорию России проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Так, вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования, по другим предметам — дистанционно. В вузе отметили, что от данной категории абитуриентов заявлений пока не поступало.