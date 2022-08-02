Вашингтон, 2 августа, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Нерешительность президента США Джозефа Байдена во внешней политике может обернуться проблемами для Киева во время российской спецоперации. Такое заявление сделал бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своей статье для издания 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

По мнению Болтона, действующий глава Белого дома не единожды демонстрировал слабость в отношениях с Россией и Китаем и этим подорвал авторитет США, создав для страны новые угрозы и вызовы.

«Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность», — указал Болтон.

Как пояснил экс-советник Трампа, Москва и Пекин извлекли для себя «опасные уроки» из действий Байдена во внешней политике. Болтон обвинил администрацию Белого дома в нерешительности, непоследовательности и непокорности, в том числе в мастерстве дипломатии.

Также, по мнению Болтона, у Белого дома есть склонность уступать давлению оппонентов. В частности, экс-советник Трампа напомнил о таких вопросах, как обмен заключёнными с Москвой, возвращение Вашингтона в иранскую ядерную сделку 2015 года, а также возможный визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Болтон отметил, что подобные действия во внешней политике «обнадёживают противников и вызывают тревогу у друзей США».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-советник Трампа признался в подготовке госпереворотов в других странах.