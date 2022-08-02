Пекин, 2 августа, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Военные летчики Китая могут в качестве предупреждения выпустить несколько снарядов возле самолета спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в случае ее визита на Тайвань. Об этом рассказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин газете The Global Times.

ВВС НОАК

«Независимо от того, приедет Пелоси или нет, Китаю необходимо поддерживать способность регулярно вытеснять врагов из Тайваньского пролива и быть готовым к военным конфликтам, вызванным вмешательством США и Японии», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что китайским военным самолетам необходимо не допустить полета Пелоси на Тайвань. По его словам, Китай в настоящее время располагает всеми средствами для этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая заявил, что китайская армия не будет бездействовать в случае попытки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилететь на Тайвань. В ведомстве подчеркнули, что Пекин готов предпринять решительные и жесткие меры в этом случае.