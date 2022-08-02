Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:34 — REGNUM В Новокузнецке проведена проверка информации о том, что дети вынуждены пробираться в школу через четыре «заброшки». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Прокуратура Александр Комаров © ИА REGNUM

В ходе проверки установлено, что на улице Алюминиевая расположены дома, которые были расселены из-за аварийности. Здания находятся в полуразрушенном состоянии, но не охраняются и огорожены.

По данным ведомства, объекты потенциально опасны прежде всего для детей, так как находятся недалеко от Специальной школы-интерната № 88.

Председателю комитета ЖКХ администрации Новокузнецка внесено представление с требованием устранить нарушения. Мэру города также направлена соответствующая информация.